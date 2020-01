Call Center e aplicativo do programa Nota Premiada já estão funcionando

A central de atendimento do programa Nota MS Premiada já está funcionando. O call center está atendendo no prédio da Unidade de Educação Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda, em Campo Grande, localizada na rua João Pedro de Souza, 966, esquina com a 13 de Maio.

Para maiores informações ou dúvidas sobre o programa, o consumidor deve ligar ao número 3389-7801. O WhatsApp da central é o mesmo número. A população também pode obter mais informações por meio do site encontrado aqui .

Ao acessar o endereço eletrônico, o usuário ficará inteirado sobre o funcionamento do programa na secção ‘Consulte suas Notas’, além de acompanhar as datas das premiações.

É por meio do site que o sorteado deverá fazer o cadastro em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que se dará em 90 dias, a contar do 15º dia do mês subsequente a data do sorteio.

Tendo como objetivo estimular a cidadania fiscal e o combate à sonegação, o Nota MS Premiada foi instituído pelo governador Reinaldo Azambuja e está vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Unidade de Educação Fiscal.

Confira abaixo o calendário dos sorteios:

