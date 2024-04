AGORA: Motociclista morre ao bater contra poste na Lúdio Martins Coelho

Um motociclista, ainda não identificado, de 19 anos, morreu no início da manhã deste sábado (27) após bater contra um poste de luz, na Avenida Lúdio Martins Coelho, em Campo Grande.

Segundo apurado no local pelo JD1 Notícias, o corpo do homem estava a cerca de sete metros do poste, enquanto sua moto estava em uma distância de 28 metros.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em alta velocidade.

O Samu esteve no local e constatou o óbito. Bptran, Cepol e perícia estão acompanhando a ocorrência.

