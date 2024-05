Polícia deflagra Operação Loki para combater estelionato em Ivinhema

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Ivinhema, cidade a 295 quilômetros de Campo Grande, deflagrou a Operação Loki, onde identificou uma mulher, de 31 anos, sócia de uma empresa de créditos financeiros e empréstimo, que supostamente estaria cometendo estelionato contra idosos, analfabetos e deficientes.

As investigações tiveram início no final de 2023, quando a primeira vítima se apresentou na delegacia. Com o passar dos meses, outras pessoas procuraram a polícia, narrando serem vítimas da mesma empresa.

Com as denúncias em mão, a polícia conseguiu traçar um perfil das vítimas, que eram pessoas idosas, analfabetas e deficientes.

Foi apurado que a mulher, em tese, tendo em mãos o cartão e senha das vítimas, realizava empréstimos não autorizados movimentações financeiras indevidas das contas das vítimas, sob a promessa de liberação de crédito.

Em uma dessas movimentações, a mulher teria liberado à vítima o valor de R$ 900 reais, porém, segundo a denúncia, desviou R$ 13 mil reais em empréstimo na conta da idosa. Além dos desvios, ela ainda é investigada por se passar por filha das possíveis vítimas, solicitando a liberação de créditos.

Com manifestação favorável do Ministério Público, deferida parcialmente pelo Poder Judiciário de Ivinhema, os policiais compareceram ao local de funcionamento da empresa para realizar busca e apreensão no imóvel. Foram apreendidos aparelhos celulares e vários contratos, alguns deles sem assinatura ou representante legal.

A mulher foi intimada sobre a interdição provisória das atividades da empresa na cidade, por determinação do Poder Judiciário do município, além de ser indiciada em três crimes de Estelionato.

A polícia ainda continua com as diligências, já que estimativas apontam para um número muito maior de vítimas.

