Corpo é encontrado em calçada de avenida de Amambai

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na Avenida Nicolau Otano, em Amambai, durante a noite de terça-feira (7). O corpo estava em frente a um centro automotivo, na saída para Caarapó.

Conforme o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado por populares para prestar socorro ao homem, que estava deitado às margens da avenida.

No local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até onde o homem estava caído, fazendo investigações iniciais a respeito do caso.

As equipes tentaram verificar se sistemas de monitoramento flagraram o que teria acontecido, mas não tiveram sucesso. As equipes da Perícia apuraram que o homem tenha morrido de causas naturais.

Próximo do corpo, as autoridades encontraram uma grande quantidade de cachaça. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia do município.

