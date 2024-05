Estudo aponta presença de 127 produtos tóxicos em vapes

Um estudo publicado nesta quarta-feira (8) na revista Nature apontou que alguns produtos químicos usados nos vapes, os cigarros eletrônicos, também referidos como Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), podem ter diferentes níveis de toxicidade, com 127 deles sendo considerados altamente tóxicos.

Para chegar até esse número, químicos do Royal College of Surgeons in Ireland decidiram criar um sistema que analisasse a composição de 108 vapes diferentes que se encontram a venda no mercado europeu.

Posteriormente, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para encontrar a quantidade total de substâncias danosas presentes nos vapes.

No total, os pesquisadores encontraram 127 produtos químicos “agudamente tóxicos”, 153 “perigosos à saúde” e 225 “irritantes ao organismo” na composição dos DEFs. Quase todos os sabores que foram submetidos ao sistema, com ou sem nicotina, tinham pelo menos um produto classificado como perigoso para a saúde.

