Condenado a 12 anos por estupro e tráfico é preso em Antônio João

Homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Civil por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), em Antônio João, durante a terça-feira (7).

Ele tinha um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável e tráfico de drogas, tendo que cumprir 12 anos, em regime fechado.

Na ocasião, a prisão é decorrente de desdobramentos de diligências iniciadas pela equipe em Ponta Porã, onde se deram os fatos que culminaram na expedição do respectivo mandado, para onde ele foi conduzido e apresentado para providências de praxe.

Conforme as informações policiais, durante o mês de maio as equipes da DEPCA participam das ações da Operação Caminhos Seguros 2024, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

