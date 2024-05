Presidente da La Liga elogia Vini Jr. e fala dos avanços contra racismo no futebol espanhol

O presidente da La Liga, Javier Tebas, elogiou o atacante Vinicius Jr, e disse que o brasileiro é “essencial” para o campeonato espanhol. “Vinicius é vital para o futebol e para a nossa liga. Recordo que, quando Vinicius chegou, enfrentou muitas críticas. Em uma conferência de imprensa, eu disse que ele seria o futuro grande do futebol espanhol, mesmo quando havia críticas”, lembrou o dirigente em entrevista.

Os elogios ao camisa 7 do Real Madrid ocorreram pouco depois de Tebas debater o racismo na Espanha. Nesta temporada, o jogador chegou a chorar ao abordar o assunto durante a Data Fifa, que aconteceram os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, no mês de março.

Mas a La Liga acredita que há avanços na batalha contra o racismo dentro dos estádios espanhóis, embora que tímidos. Declarações feitas por Tebas, meses depois de Vini Jr. dizer que “luta sozinho” contra o preconceito no futebol espanhol.

Mesmo diante do ambiente hostil que tem enfrentado, Vini Jr. vai terminar a temporada como um dos principais destaques do Real Madrid. O time madrilenho se sagrou campeão espanhol no último fim de semana, e o atacante colaborou com 13 gols e cinco assistências na temporada até aqui.

Javier Tebas

