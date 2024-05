Dia das Mães: Funesp promove aulas especiais pelo programa 'MovimentaCG'

O Dia das Mães será celebrado de uma maneira especial em Campo Grande: com atividades físicas. A partir desta quinta-feira (9), até o dia 23 de maio, haverá aulas especiais para as mamães, como parte do Programa Movimenta Campo Grande. A iniciativa é da Prefeitura da Capital, através da Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

O evento tem como objetivo proporcionar às alunas um momento de comemoração com muita energia. As aulas serão ministradas pelos Agentes Sociais de Esporte e Lazer, que atendem às oficinas do 'MovimentaCG' nas sete regiões de Campo Grande.

A ação será realizada no Parque Ayrton Senna, Associação Cohab, Paróquia Santa Rosa, Vila Nasser, Parque Jacques da Luz, Associação Buriti, Associação Coopharádio, Guanandizão, Associação Bethaville, Esplanada Ferroviária, Associação Vila Fernanda, Campo da Associação Conjunto União, Associação Mulheres Paulo Machado, ACIESP, Associação Santa Emilia, Praça Elias Gadia, Praça Noroeste, Campo da Associação do Bonança e Praça do Panamá.

A organização do evento está sob responsabilidade da DDEL (Diretoria de Desenvolvimento de Esporte e Lazer), coordenada pela GAS (Gerência de Atividades Sistemáticas) da Funesp. Atualmente, a Fundação oferece 124 oficinas de Pilates, distribuídas em 19 locais pela cidade, entre núcleos e subnúcleos.

Confira o cronograma completo das atividades:

Dia 09 de maio

7h: Aula Especial de Dia das Mães na Associação Coopharádio Guanandizão, Associação Mulheres Paulo Machado e Parque Ayrton Senna com Flávia R. e Taiane, Mylena e Taine, Ildiane e Jessika, Cosma e Yvylyn;

8h: Pilates Especial de Dia das Mães na Associação Bethavile com Flávia R. e Taiane;

8h30: Aula Especial de Dia das Mães aquáticas no Parque Ayrton Senna com Christiane e Yvylyn;

15h: Aula Especial de Dia das Mães na ACIESP com Cosma e Yvylyn;

17h30: Aula Especial de Dia das Mães no Parque Ayrton Senna com Cosma e Yvylyn;

18h30: Aula Especial de Dia das Mães na Associação Santa Emília com Mylena e Jara.

Dia 10 de maio

18h: Aulão de Pilates em homenagem às mães na Praça Elias Gadia com Ivania, Rubia, Polyana, Vinicius e Luciano.

Dia 11 de maio

19h: Dia da Família – Ballet no Parque Jacques da Luz com Dalila e Jessika.

Dia 14 de maio

17h30: Pilates Especial de Dia das Mães na Praça Noroeste, Parque Ayrton Senna com Helica e Saulo, Ivania e Yvylyn.

Dia 23 de maio

18h: Circuito Movimenta CG – Região Imbirussu na Praça do Panamá com Rhaylcia e GAS.

