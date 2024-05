Tenista brasileiro vence no Master de Roma e sobe no ranking mundial

Thiago Monteiro venceu o francês Gael Monfils nesta quarta-feira (08), na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, por 2 sets a 0. O brasileiro dominou os pontos, foi mais agressivo e venceu com total domínio da partida.

Com a vitória, o brasileiro vai voltar ao top-100 do ranking mundial. Atualmente, Thiago Monteiro é o 106º do mundo e a projeção mostra ascensão à 94ª colocação, melhor posição dele desde julho de 2023.

Na próxima rodada da edição do Masters 1000, o tenista brasileiro, de 29 anos, enfrenta o australiano Jordan Thompson, atual 35º do ranking e, por isso, cabeça de chave, com o direito de estrear na segunda rodada.

Vale lembrar, que Thiago Monteiro parou na segunda rodada de Roma no ano passado. Há duas semanas, o brasileiro também furou o qualificatório para entrar na chave principal de um Masters 1000 e foi bem.

Em Madri, o tenista avançou até a terceira rodada quando perdeu para o tcheco Jiri Lehecka, que acabou chegando a semifinal. Antes, venceu o grego Stefanos Tsitsipas, oitavo colocado do ranking mundial, mostrando que está em ótima fase.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também