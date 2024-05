Homem que estuprava filha de 5 anos é preso em Campo Grande

Polícia Marido tenta incendiar casa com esposa e filhos dentro em Campo Grande

Polícia Rapaz é atacado com capacetadas por 'Toquinho' no Jardim Columbia

Polícia Agredido com barra de ferro, homem aponta esposa como suspeita no Santa Luzia

Polícia Rapaz é esfaqueado após se envolver em confusão no Novos Estados

Depois de estuprar a filha, o homem fugiu para se esconder no bairro Jardim Flamboiant.

Conforme as informações policiais, ele estava sendo procurado pelas equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) em Campo Grande, uma vez que os policiais estavam prestando apoio à Delegacia de Sidrolândia.

Homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por ter estuprado a filha, de apenas 5 anos, em Campo Grande. O crime teria acontecido em Sidrolândia, mas o autor fugiu para se esconder na Capital de Mato Grosso do Sul.