Homem que morreu pelado durante surto no Jockey Club era professor de inglês

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, Rodrigo De Oliveira Rodrigues, de 31 anos, que morreu durante a madrugada deste sábado (27), no Bairro Jockey Club, em Campo Grande, após um surto seria professor de inglês.

Formado em ‘literatura da língua inglesa’, Rodrigo atuava como professor. Apesar disso, a escola que ele trabalhava não chegou a ser divulgada.

Morte após surto – Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para ir até a residência pela proprietária do imóvel, já que o homem morava de aluguel.

No local, ela informou que era por volta das 2h da madrugada quando Rodrigo passou a fazer muito barulho dentro da casa, quebrando todos os móveis e batendo nas paredes, completamente descontrolado. Diante da situação, ela resolveu acionar as autoridades.

Porém, quando as equipes chegaram ao endereço indicado, Rodrigo estava sem sinais vitais. Ele foi encontrado completamente nu, com algumas escoriações pelo corpo. A testemunha detalhou ainda que a vítima seria usuária de drogas.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos de praxe sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

