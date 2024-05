Estelionatário aplica golpe em família de homem que morreu afogado em Bataguassu

Um estelionatário, ainda não identificado, se aproveitou do momento de luto de parente de José Filho Alves do Santos, de 39 anos, para aplicar um golpe em familiares e amigos do rapaz.

Conforme as informações policiais, depois de ver as notícias sobre o falecimento de José, que morreu afogado ao cair de um barco durante a tarde de domingo (5), e também sobre o achado de seu corpo, o golpista resolveu entrar em ação.

O homem entrou em contato com uma amiga da vítima. A pessoa se apresentou e disse que estava pedindo dinheiro para comprar um caixão para José. Acreditando na história, a vítima fez uma transferência via Pix, no valor de R$ 1.350,00 para o golpista.

Depois que o dinheiro foi enviado, o golpista parou de enviar mensagens. Segundo o site Cenário MS, foi apenas ai que ela entendeu que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado como crime de estelionato e a Polícia Civil está investigando as informações prestadas pela mulher.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também