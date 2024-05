Dia da Defensora e do Defensor Público é criado em MS

Será comemorado anualmente dia 19 de maio, o Dia da Defensora e do Defensor Público em Mato Grosso do Sul, conforme a nova Lei sancionada pelo governador Eduardo Riedel e publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (20)

A Lei 6.234 de 2024 estabelece ainda que a data passe a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

“É fundamental o papel dos defensores públicos na garantia dos direitos daqueles que não têm condições financeiras de pagar por assistência jurídica privada, representando apoio e serviço indispensáveis para o cidadão sul-mato-grossense mais vulnerável”, destacou o deputado estadual Junior Mochi, autor do projeto.

A Defensoria Pública é o órgão do Estado que deve prestar assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas que comprovem insuficiência de recursos.

