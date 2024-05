AGORA: Tiroteio assusta moradores do entorno do bairro Tarumã

Perseguição policial com direito a tiroteio assustou moradores do condomínio Portal das Laranjeiras na noite desta quinta-feira (8), na região do Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Informações preliminares repassadas para o JD1 Notícias apontam que a perseguição envolveu viaturas da Polícia Militar e um Fiat Uno no prolongamento de toda a Avenida Dr. Nasri Siufi.

Porém, ainda não há informações sobre a conclusão da ocorrência, se houve prisões ou até mesmo um confronto armado entre as forças policiais e o potencial criminoso. A reportagem segue apurando mais detalhes.

Testemunhas contaram que ouviram os disparos e viram, o momento em que os veículos passaram 'voando' até o trevo da avenida com a BR-262.

Moradores até suspeitaram de um homicídio, mas um crime de maior magnitude não foi relatado.

