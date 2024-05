Delegado dá orientações para evitar golpes em doações ao Rio Grande do Sul; confira

A tragédia no Rio Grande do Sul trouxe comoção para o Brasil inteiro, mas mesmo em um período como esse, os golpistas não descansam. O delegado Rodrigo Camapum, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, trouxe algumas orientações para a população sobre cuidados ao doar para ajudar a população gaúcha.

Em vídeo, Camapum comentou sobre o sentimento de querer ajudar a população da região sul brasileira, mas aponta que mesmo em momentos como esse, golpistas se aproveitam do sentimento de ajuda para aplicarem seus golpes.

“Sabemos que a região sul do país passa por dificuldade decorrentes de desastres naturais, e neste momento nos sobressai virtudes como a empatia e a cooperação, justamente aquilo que nos torna humanos, contudo, neste momento, alguns oportunistas tentam se aproveitar daqueles que buscam ajudar as vítimas”, comentou.

Confira algumas das recomendações feitas pelo delegado:

- Confirme a legitimidade e verifique se a entidade que recebe as doações é real

- Desconfie de perfis novos e de fotos e histórias comoventes, amplamente usadas pelos golpistas para desviarem as doações

- Evite Pix para pessoas físicas e links

- Desconfie de pedidos de doação onde as pessoas pedem os valores com urgência, golpistas pressionam por doações imediatas

