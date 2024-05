'Não trabalha, arruma a casa ou faz comida', pai e filho caem no soco no Jardim Anache

Pai e filho, de 44 e 23 anos, saíram no soco durante a noite de quarta-feira (8), no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. O caso acabou indo parar na polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a briga. No local, o homem relatou que estava cansado do filho ficar em casa sem fazer nada, uma vez que ele não trabalha. Ele detalhou ainda que o jovem ‘não arruma casa e não faz comida’.

Por conta disso, os dois acabaram brigando e saindo no soco. Apesar das alegações do homem, o rapaz contou a polícia que o pai fica agressivo quando bebe, sendo que nesta ocasião, estava bebendo desde as 10h da manhã.

A versão do rapaz foi confirmada pela mãe dele. A mulher ainda completou que o marido quebrou vários móveis e objetos dentro da casa, além de jogar a comida da família no chão. Ela detalhou que o homem já a agrediu em outras ocasiões.

Os dois tinham ferimentos pelo corpo. A família foi encaminhada para a Depa (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como vias de fato.

Na delegacia, as autoridades orientaram a mulher a fazer uma denúncia contra o companheiro na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Munlher), para que os fatos da violência doméstica sejam investigados, mas ela disse que irá se for necessário.

