Funcionária de posto de saúde apanha de paciente em Campo Grande

Durante a briga, a mulher disse para a vítima sair do aparelho e realizar o atendimento, mas foi ignorada. Em outro momento, a funcionária saiu da sala e ao passar pelo corredor, foi agredida pela autora.

Conforme o boletim de ocorrência, a autora estava na unidade de saúde esperando atendimento quando foi cobrar que estava demorando demais para ser atendida. Ela teria visto a atendente mexendo no celular.

Uma funcionária pública, de 35 anos, apanhou de uma paciente, de 47 anos, que estava reclamando da demora no atendimento em um posto de saúde do bairro Vila Margarida, em Campo Grande, durante a manhã desta quinta-feira (9).

