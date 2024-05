Estadual de Judô terá ponto de coleta para as doações destinadas ao RS

Brenda Leitte, com ge

A partir desta sexta-feira (10), Campo Grande sedia o Campeonato Estadual de Judô de 2024, que terá as disputas no Ginásio Guanandizão até sábado (11). Além dos embates eletrizantes, a competição servirá de "ponto" para doações destinadas ao Rio Grande do Sul.

"Porque todos estão necessitando. O Judô tem esse princípio do 'Jytakyoei'. Amizade e prosperidade mútua. Muitos amigos gaúchos estão necessitando de ajuda", explicou o presidente da FJMS (Federação de Judô de MS), Alessandro Nascimento.

Em várias categorias, as disputas vão reunir atletas de todas as idades e níveis, desde o Festival Infantil até a Classe Sênior. Confira o cronograma:

10/05 (Sexta-feira)

19h – Festival Infantil (3 a 8 anos) *Livre de Graduação;

19h30 –Festival Infantil (9 a 11 anos) *Até Faixa Cinza

11/05 (Sábado)

8h – Previsão de Início da Classe Sub-18;

10h – Previsão de Início da Classe Sub-11;

13h – Previsão de Início da Classe Sub-21;

15h – Previsão de Início da Classe Sub-13;

17h – Previsão de Início da Classe Sub-15;

19h – Previsão de Início da Classe Sênior e Dangai.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também