200 metros e sete dias separou morte de jovens motociclistas na Lúdio Martins Coelho

Cerca de 200 metros e sete dias, é apenas isso que separa a morte de dois jovens motociclistas na Avenida Lúdio Martins Coelho, região do bairro Vila Taveirópolis, em Campo Grande.

Sábado passado, dia 20 de abril, João Victor Cardoso de Moura de apenas 24 anos, morreu ao perder o controle da moto e bater contra uma árvore. Ele seguia pela avenida para ir ver a mãe, quando ao fazer uma curva acentuada na pista entre a entrada dos bairros Oliveira e União, acabou sofrendo o acidente.

Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado as pressas para a Santa Casa, mas faleceu ao ter uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Como a Polícia Civil e a Perícia Técnica não foram acionadas para ir até o local do acidente, não foi possível fazer os levantamentos na cena.

No entanto, o pai de João informou que ele estava indo ver a mãe, junto com um amigo que pilotava outra moto.

Segunda morte – Hoje, dia 27 de abril, o jovem Carlos Eduardo Freitas de Melo, de 19 anos, morreu ao perder o controle da moto, bater no meio fio e ser jogado contra um poste de luz. O acidente aconteceu a 200 metros de onde João faleceu na semana passada.

Conforme o apurado pelo JD1 no local, a dinâmica apurada pela Perícia Técnica aponta que a moto teria batido primeiro no meio fio. Depois disso, o corpo de Carlos foi arremessado contra o poste de energia violentamente, parando a 7 metros do ponto de impacto.

A motocicleta seguiu sendo arrastada, parando a 28 metros da batida inicial. Carlos teve várias fraturas pelo corpo. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas o rapaz faleceu ainda no local.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local.

Os dois casos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

