JD1TV: Motociclista que morreu ao bater em poste na Lúdio Martins Coelho tinha 19 anos

Foi identificado como Carlos Eduardo Freitas de Melo, de 19 anos, o motociclista que morreu ao colidir contra um poste na Avenida Lúdio Martins Coelho, entre os bairros Oliveira e Caiçara, em Campo Grande. Ele estava usando o uniforme de um supermercado atacadista da região.

Conforme o apurado pelo JD1 no local, a dinâmica apurada pela Perícia Técnica aponta que a moto teria batido primeiro no meio fio. Depois disso, o corpo de Carlos foi arremessado contra o poste de energia violentamente, parando a 7 metros do ponto de impacto.

A motocicleta seguiu sendo arrastada, parando a 28 metros da batida inicial. Carlos teve várias fraturas pelo corpo. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas o rapaz faleceu ainda no local.

Para a reportagem, as autoridades detalharam que o veículo está em dia e o motoqueiro era devidamente habilitado. Carlos estava usando o uniforme de um atacadista da região, levantando a suspeita de que ele estaria indo para o serviço.

Apesar de estar sem capacete quando foi localizado, as equipes policiais não puderam precisar, na cena do acidente, se o equipamento de segurança voou durante a colisão.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

