Funtrab tem 1.643 vagas de emprego nesta quinta-feira na Capital

Entre as mais de 1.6 mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (09), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, operador de caixa, servente de limpeza, servente de obras, entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Açougueiro 3 Açougueiro 10 Açougueiro desossador 12 Adesivador 4 Agente de pátio 2 Agente de vendas de serviços 2 Ajudante de açougueiro (comércio) 9 Ajudante de cabista 6 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 70 Ajudante de cozinha 1 Ajudante de eletricista 5 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 14 Ajudante de pátio de sucata 1 Ajudante de produção – na indústria de bebidas 10 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de reparador (telecomunicações) 10 Ajudante de serralheiro 6 Ajudante, auxiliar de lanchonete 2 Alinhador de pneus 2 Analista fiscal (economista) 1 Armador de ferragens na construção civil 2 Armador de ferros 5 Arquiteto urbanista 1 Arte-finalista 5 Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 2 Assistente de laboratório industrial 1 Assistente de prevenção de perdas 7 Assistente de vendas 45 Atendente balconista 5 Atendente barista 2 Atendente de balcão 21 Atendente de lanchonete 32 Atendente de lojas 9 Atendente de lojas e mercados 2 Atendente de mesa 5 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 2 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 5 Auxiliar administrativo 3 Auxiliar de almoxarifado 11 Auxiliar de armazenamento 15 Auxiliar de confeiteiro 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de costura 5 Auxiliar de costureira (no acabamento) 2 Auxiliar de cozinha 46 Auxiliar de crédito 3 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 10 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de laboratorista (indústria) 1 Auxiliar de limpeza 157 Auxiliar de linha de produção 118 Auxiliar de logistica 11 Auxiliar de manutenção predial 9 Auxiliar de marceneiro 6 Auxiliar de mecânico de autos 7 Auxiliar de pessoal 3 Auxiliar de vidraceiro 1 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 8 Auxiliar técnico de mecânica 5 Auxiliar técnico eletrônico 1 Babá 1 Balconista 4 Barman 3 Bombeiro hidráulico 3 Borracheiro 2 Cabista 4 Capataz 1 Carpinteiro 15 Caseiro 2 Chapa (movimentador de mercadoria) 2 Chapista de lanchonete 2 Chefe de serviço financeiro 1 Churrasqueiro 1 Comprador 2 CONFEITEIRO 1 Conferente de carga e descarga 4 Conferente de logística 9 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2 Consultor de vendas 15 Contador 3 Controlador de acesso 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 1 Coordenador pedagógico 2 Copeiro 1 Costureira de máquinas industriais 24 Costureira em geral 26 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 11 Cozinheiro industrial 2 Dedetizador 11 Educador social 1 Eletricista 5 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações industriais 4 Eletricista de rede 20 Emissor de passagens 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 10 Empregado doméstico arrumador 5 Empregado doméstico faxineiro 3 Empregado doméstico diarista 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de seção de controle de produção 10 Encarregado florestal 2 Entregador de gás (ajudante de caminhão) 1 Estoquista 10 Farmacêutico 10 Faturista 1 Florista (comércio varejista) 1 FRENTISTA 15 Funileiro de veículos (reparação) 2 Garçom 13 Gerente comercial 1 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de facility management 1 Impressor flexográfico 1 Inspetor de qualidade 2 Instalador de alarmes residenciais 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador de telefones 1 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas 2 Instrutor de informática 1 Jardineiro 5 Lavador de carros 5 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 2 Limpador de vidros 1 Lubrificador de automóveis 1 Lubrificador de máquinas 2 Maître 1 Manipulador 1 Marceneiro 2 Mecânico 10 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de bicicletas 1 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1 Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2 Mecânico de motor a diesel 3 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Monitor interno de alarmes 1 Montador de equipamentos eletrônicos (instalações de sinalização) 20 Montador de estruturas metálicas 2 Montador mecânico de máquinas agrícolas 1 Motofretista 1 Motorista carreteiro 4 Motorista de ambulância 2 Motorista de basculante 1 Motorista de caminhão 13 MOTORISTA DE CAMINHAO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) 1 Motorista de caminhão-basculante 2 Motorista de caminhão-betoneira 2 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 2 Motorista de caminhão-pipa 2 Motorista de ônibus rodoviário 3 Motorista entregador 6 Motorista operacional de guincho 2 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção predial 9 Operador de acabamento (indústria gráfica) 4 Operador de bomba de concreto 2 Operador de caixa 36 Operador de caldeira 2 Operador de carregadeira 1 Operador de empilhadeira 7 Operador de extrusora de borracha e plástico 1 Operador de laminador 1 Operador de máquina de embalar 1 Operador de máquinas fixas, em geral 2 Operador de processo de produção 30 Operador de telemarketing ativo 15 Operador de telemarketing ativo e receptivo 4 Operador de tráfego 2 Padeiro 4 Pedreiro 28 Pedreiro de acabamento 2 Pedreiro de concreto 2 Pesquisador de engenharia elétrica e eletrônica 1 Piloto de drone 1 Pintor de automóveis 1 Pintor de obras 4 Pintor de obras 4 Pizzaiolo 3 Polidor de automóveis 1 Programador de sistemas de computador 1 Projetista de móveis 1 Rastreador de satélite 3 Recepcionista atendente 2 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista, em geral 1 Saladeiro 1 Salgadeiro 3 Secretária(o) executiva(o) 1 Serralheiro 6 Servente de limpeza 1 Servente de obras 19 Servente de pedreiro 13 Soldador 3 Soldador manual 1 Supervisor da área florestal 1 Supervisor de logística 1 Supervisor de produção da indústria alimentícia 10 Técnico agrícola 1 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos 1 Técnico de edificações 1 Técnico de garantia da qualidade 1 Técnico de planejamento de produção 1 Técnico em eletromecânica 3 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em nutrição 1 Técnico em segurança do trabalho 2 Técnico mecânico em ar condicionado 1 Telefonista 1 Torneiro mecânico 3 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador rural 7 Trabalhador volante da agricultura 1 TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA 7 Tratorista florestal 1 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor de informações comerciais 2 Vendedor de serviços 25 Vendedor interno 39 Vendedor porta a porta 25 Vendedor pracista 16 Vigilante 2 Viveirista (mudas) 2 Viveirista florestal 1 Zelador 2

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 70 vagas

Apontador de obras 2 Assistente administrativo 5 Assistente de engenharia (construção civil) 1 Atendente de lanchonete 5 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 5 Auxiliar administrativo 3 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de limpeza 6 Auxiliar de linha de produção 15 Carpinteiro 2 Estoquista 2 Laboratorista de solos 1 Mecânico 2 Operador de caixa 1 Operador de vendas (lojas) 1 Servente de limpeza 5 Trabalhadores de conservação de rodovias 10 Vigilante 2

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 14 vagas

Auxiliar de cobrança 10 Operador de telemarketing ativo e receptivo 4

