Polícia Federal realiza operação em prédio na Via Park

Logo pela manhã desta quinta-feira (9), uma operação da Polícia Federal foi cumprida em um prédio da rua Luís Alexandre de Oliveira, conhecida como Via Park, região do Royal Park em Campo Grande.

Informações iniciais obtidas no local são de que os agentes cumprem mandados de possível busca e apreensão no prédio em que estão estabelecidas três empresas do ramo de engenharia e imóveis.

A suspeita é que a ação em conjunto com a Advocacia-Geral da União seja contra uma das outras empresas, sendo que uma delas é a Groen Engenharia e uma terceira empresa de prestação de serviços.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também