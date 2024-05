Calorão impede avanço de frente fria e tempo segue quente com máxima de 35°C em MS

A massa de ar seco e o tempo quente impossibilitam a aproximação de uma frente fria que poderia provocar chuvas e alívio no extremo calor em Mato Grosso do Sul. Para a quinta-feira (9), a tendência é de mais calor.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), espera-se pancadas de chuvas isoladas na região de Porto Murtinho, oeste e extremo Sul do Estado.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 33°C. Dourados tem 21°C pela manhã e máxima semelhante à capital. Os termômetros em Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, marcam 20°C inicialmente e chegam aos 30°C ao longo do dia. Na região Leste, Anaurilândia apresenta variação entre 22°C e 36°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas atingem 34°C nos horários mais quentes, com mínimas de 20°C e 21°C, respectivamente. Em Coxim, no Norte do Estado, a mínima é de 20°C e a máxima de 35°C.

Em Corumbá, no Pantanal, as temperaturas variam entre 21°C e 29°C. Aquidauana, na mesma região, amanhece com 22°C e chega aos 35°C à tarde. Na região sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também