Ex-PM é preso com 25kg de cocaína ao lado da esposa e filhos na BR-163, na Capital

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quarta-feira (8), o ex-policial militar Welinton Arce Espíndola, de 36 anos, e a sua esposa Helena Nunes Bandeira, de 35 anos, flagrados traficando e na posse de 25 quilos de cloridrato de cocaína em seu veículo na BR-163, entre Anhanduí e Campo Grande.

A prisão aconteceu durante fiscalização de rotina próxima a unidade operacional da PRF. A dupla estava em um veículo Hyundai HB20, na companhia dos filhos de 9 e 15 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a dupla afirmou que mora em Amambai e que estariam vindo para Campo Grande conversar com um advogado e também levar um dos filhos para uma consulta no oftalmologista.

Porém, durante a abordagem Welinton e a esposa demonstraram comportamento de inquietude. Foi verificado que o ex-PM já havia sido expulso por envolvimento em crimes ilícitos e a mulher já respondeu por tráfico de drogas.

Diante da suspeita, a PRF acionou os cães farejadores que na inspeção indicaram a presença de drogas no veículo. Numa avaliação mais criteriosa, foi encontrado 24 tabletes de cocaína no interior do painel de instrumentos do veículo. Welinton ficou em silêncio e a esposa dele não esboçou reação e disse não ter conhecimento sobre as drogas.

Ambos foram presos em flagrante e levados para a delegacia de plantão. Em meio a ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado para o encaminhamento dos filhos do casal, que são menores de idade.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também