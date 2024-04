Jovem morre ao bater moto em árvore a caminho da casa da mãe na Capital

João Victor Cardoso de Moura, de 24 anos, morreu a caminho da casa da mãe, quando colidiu a moto em que pilotava com uma árvore, na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, neste sábado (20).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer. O pai da vítima relatou que ele estava acompanhado do amigo, Diogo, no momento do acidente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local da colisão e realizou os procedimentos possíveis, e encaminharam João Victor para a Santa Casa de Campo Grande. Onde ele foi a óbito cerca de duas horas depois da chegada.

