Brasileiros sacaram R$ 395 milhões em 'dinheiro esquecido' no mês de setembro

O mais recente boletim do Banco Central (BC), divulgado nesta quinta-feira (7), apontou que cerca de R$ 395 milhões em “dinheiro esquecido” nas instituições financeiras foram sacados em setembro, maior valor já registrado no Sistema de Valores a Receber (SVR) desde abril de 2024.

Segundo o BC, ainda restavam R$ 8,53 bilhões em valores a receber em setembro. O prazo para saque terminou em 16 de outubro, resultado de um projeto que permite ao governo federal incorporar os recursos não sacados, como forma de manter a desoneração da folha de pagamentos neste ano.

No total, desde o início do sistema, já sacaram algum valor 41.593.288 pessoas físicas e 3.650.583 pessoas jurídicas.

