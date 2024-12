Brasileiros sacaram R$ 400 milhões em 'dinheiro esquecido' em outubro

O boletim do Banco Central (BC), atualizado nesta sexta-feira (6), mostrou que os brasileiros sacaram R$ 400 milhões em “dinheiro esquecido” nas instituições financeiras em outubro, último mês para saque dos valores.

O valor representa o maior saque mensal retirado do Sistema de Valores a Receber (SVR) de 2024, superando o mês anterior, de setembro, quando os brasileiros sacaram R$ 395 milhões. A quantia total de valores a receber somou R$ 8,716 bilhões em outubro.

Com a finalização do prazo em 16 de outubro, pessoas e empresas que não sacaram os valores vão ter de esperar a publicação de um edital do Ministério da Fazenda, com detalhe de todos os valores recolhidos pela União, indicando a instituição depositária e informando a agência e a natureza do depósito.

Dessa forma, o cidadão e empresa ganha mais 30 dias após a publicação do edital para reivindicar o dinheiro esquecido. Após o prazo, CNPJs e CPFs ainda terão mais seis meses para pedir judicialmente os valores.

Após os seis meses, o dinheiro ficará de forma definitiva com o governo federal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também