Caiu: PIX passa por instabilidade e fica fora do ar nesta sexta-feira

O PIX, sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central (BC), está enfrentando instabilidade nesta sexta-feira (20), com usuários relatando dificuldades em realizar transferências.

Segundo o Downdetector, que acompanha em tempo real a atividade de diversos serviços online, desde o final da manhã o PIX vem apresentando instabilidade, com um pico por volta das 16h19.

Além do PIX, os bancos Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Sicredi também apresentaram problemas técnicos, com usuários relatando desde instabilidade ao acessar o saldo da conta até problema ao tentar acessar o Mobile Bank.

O BC ainda não se pronunciou sobre a instabilidade, ou deu uma previsão de quando os serviços serão normalizados.

