Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto nesta segunda-feira

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), por meio da CEF (Caixa Econômica Federal), começa o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás referentes ao mês de agosto, nesta segunda-feira (19).

De acordo com o MDS, o investimento do governo federal no pagamento do Bolsa Família neste mês é de R$ 14,12 bilhões. O programa de transferência de renda atenderá 20,76 milhões de famílias. Neste mês, o benefício médio é de R$ 681,09 por família.

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário, com término previsto para 30 de julho.

As transferências são realizadas sempre em dias úteis.

