Conselho do FCO aprova R$ 187 milhões em investimentos no Estado

Os membros do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro Oeste) realizaram quinta-feira (23), a primeira reunião de 2025 para analisar cartas-consultas solicitando empréstimos por parte de empresários do agronegócio e de empreendimentos urbanos.

A reunião foi realizada em formato híbrido (presencial e virtual) e presidida pelo secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette. Foram aprovadas nessa primeira reunião do CEIF/FCO 40 cartas-consultas, sendo 23 para o FCO Empresarial, que somaram R$ 128.715.371,38, e 17 cartas-consultas do FCO Rural, perfazendo R$ 58.473.622,74.

Dentro da linha FCO Empresarial, o setor que teve o maior número de cartas-consultas aprovadas (17) foi Comércio e Serviços, totalizando R$ 20.349.145,76. Entretanto, o setor Infraestrutura Econômica, com apenas uma carta-consulta, teve o maior valor deliberado: R$ 100 milhões. Indústria (3) somou R$ 1.954.598,00 em pedidos de empréstimos, seguido de Turismo Regional (R$ 2.098.530,12) e Ciência, Tecnologia e Inovação (R$ 4.313.097,50), com uma carta-consulta cada.

Já os pedidos de financiamento pela linha FCO Rural foram divididos da seguinte forma nessa primeira reunião do ano do CEIF/FCO. Máquinas, com quatro cartas-consultas e valor total de R$ 6.527.300,00; Suínos (1 carta-consulta; R$ 1.195.382,56); Irrigação (4 cartas-consultas; R$ 26.465.658,48); Armazenagem (1 carta-consulta; R$ 11.407.899,10); Reforma de Pastagens (4 cartas-consultas; R$ 7.713.300,21).

Esses 40 projetos levam investimentos para 20 municípios de Mato Grosso do Sul. Em 2024, conforme dados do Banco do Brasil, agente financeiro que administra os recursos do FCO, foram aplicados R$ 2.975.315.649,00 no Estado com recursos do Fundo, distribuídos em 3.578 projetos que contemplaram todos os municípios sul-mato-grossense. Esse valor global se dividiu em R$ 1.935.763.076,00 para o segmento Rural e R$ 1.025.282.578,00 do segmento Empresarial.

Para o exercício de 2025, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste destina para Mato Grosso do Sul o montante de R$ 2.690.632.188,00, divididos em partes iguais entre os segmentos Rural e Empresarial.

Também participaram da reunião, o secretário executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta; o coordenador de Competitividade Empresarial da Secretaria, Augusto de Castro; assessores e agentes financeiros convidados.

