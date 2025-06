Expansão de aeroportos irá "mudar a realidade aeroviária", diz Riedel

Na manhã desta terça-feira (17), foi realizada a cerimônia de início das obras de expansão e reforma do Aeroporto Internacional de Campo Grande. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de outras autoridades civis e militares.

Além do terminal da Capital, também serão reformados os aeroportos de Ponta Porã e Corumbá, que passaram recentemente da administração da Infraero para a empresa Aena Brasil, responsável pelas intervenções.

Com a reforma, o Aeroporto de Campo Grande terá sua capacidade ampliada em cerca de 73%, passando de 1,5 milhão para 2,6 milhões de passageiros por ano. No total, são mais de R$ 600 milhões em investimentos previstos para o setor aeroportuário no estado.

O governador Eduardo Riedel destacou os investimentos em infraestrutura de transporte no Estado. “Estamos executando obras que vão mudar a realidade aeroviária do Mato Grosso do Sul. A nova estrutura que estamos construindo em Dourados, por exemplo, muda completamente essa realidade. Isso, junto com rodovias, hidrovias e com a ferrovia que está sendo discutida também, vai fazer com que o Mato Grosso do Sul, daqui a dez anos, seja um Estado completamente diferente do que é hoje: com estradas duplicadas, aeroportos modernizados, portos e ferrovias... É isso que a gente vem buscando: dar suporte a todo esse crescimento que vem acontecendo aqui no Estado."

Segundo o ministro Silvio Costa Filho, a ordem de serviço assinada nesta terça-feira representa um investimento “Hoje a gente vai estar assinando aqui a ordem de serviço para a gente poder iniciar essa obra tão sonhada para o aeroporto”, afirmou o ministro, que também elogiou o governador Eduardo Riedel. “É um dos melhores quadros da política brasileira, pelo seu compromisso com o país e pela parceria que vem buscando com o governo do presidente Lula.”

Durante a cerimônia, também foi inaugurada a sala multissensorial do Aeroporto de Campo Grande. A estrutura faz parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desenvolvido pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

A sala oferece um ambiente de descompressão com simulador de aeronave, fibras óticas sensoriais e painéis interativos. O espaço pode atender até seis pessoas simultaneamente e foi criado para oferecer mais conforto a passageiros neurodivergentes.

Estiveram presentes no evento o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca; o presidente substituto da Anac, Roberto Honorato; e o diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Usiel Vieira.

Usiel destacou outras iniciativas de inclusão já implementadas no terminal. “Colocamos aqui em Campo Grande o primeiro espaço kids da Rede Aena. Foi criado o ‘Embarque da Leitura’, ambiente voltado para pais com crianças e pets que utilizam o terminal.”

Segundo ele, a sala multissensorial reforça o compromisso com a acessibilidade. “Foi criada para promover a inclusão. Agora ninguém fica de fora. Toda a família faz parte dos nossos clientes e está bem atendida aqui dentro do aeroporto.”

Ainda de acordo com o diretor, o aeroporto de Campo Grande foi eleito neste ano como o segundo melhor do Centro-Oeste e Norte do país, conforme pesquisa de satisfação realizada com passageiros pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

