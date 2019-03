Dólar cai e fecha em R$ 3,85

O dólar teve uma queda nesta segunda-feira (25), voltando ao patamar de R$ 3,85, com os investidores de olho no cenário político local e na tramitação da reforma da Previdência em meio à crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com relativa melhora no cenário externo.

A moeda norte-americana caiu 1,15%, e está sendo vendida a R$ 3,8562. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 3,9363. Na mínima, foi a R$ 3,8547.

Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 2,64%, vendida a R$ 3,9011, na maior cotação desde 26 de dezembro (R$ 3,9205).

