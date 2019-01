Dólar sobe pelo 2º dia consecutivo

O dólar comercial fechou esta sexta-feira (11) com uma leve alta de 0,15%, e ficou cotada a R$ 3,715 na venda, esse é o segundo avanço seguido. Com isso, a moeda norte-americana termina a semana praticamente estável, com leve desvalorização de 0,01%.

Na quinta-feira, o dólar subiu 0,58%, e ficou cotado a R$ 3,709. O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o JD1 Notícias, refere-se ao dólar comercial. Para turistas, o valor sempre é maior.

