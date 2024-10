Campo Grande inaugura primeira Sala TEA em UPA

Na manhã desta terça-feira (22), será inaugurada a primeira Sala TEA em uma UPA de Campo Grande.

A nova estrutura, localizada dentro da UPA Universitário, faz parte do projeto TEAcolher, que visa implantar salas especiais em unidades de urgência da Capital para atender pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sala foi planejada com decoração e ambiente adaptados para proporcionar um atendimento humanizado e acolhedor aos pacientes com TEA. Além disso, os profissionais de saúde que atuarão no local receberam capacitação específica para oferecer um suporte adequado e inclusivo.

A inauguração será às 8h. O projeto é fundamentado em legislações federais, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146), e suas emendas, que garantem o acesso prioritário de pessoas com deficiências a serviços públicos de emergência.

A agenda contará com a presença da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, da coordenadora da Rede de Urgência Municipal de Campo Grande, Ana Cangussu, e de entidades que atendem pessoas com TEA.

