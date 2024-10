Reinaldo diz que PSDB "liberou todo mundo"

Com a cidade tomada por boatos que correram como um rastilho de pólvora, sinalizando que o ex-governador Reinaldo Azambuja está apoiando a candidata Rose Modesto contra Adriane Lopes, o líder tucano falou agora há pouco ao JD1.

Disse que o “partido liberou a todos“, e que cada um “foi pra um lado“, o “Juari é Rose e o Pappi [ambos vereadores] é Adriane“, decisão individual, frisa Reinaldo, citando o exemplo de dois reeleitos de seu grupo.

Azambuja queixou-se ainda que “escreveram sem me escutar“, reconhecendo a extensão da boataria que já chegou as “mesas de bar” na Capital.

As razões de cada um que fizeram sua opção por conta própria “são decisões de cada um“, reforçou o ex-governador.

