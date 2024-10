Vendas do varejo apresentam oscilação em MS

O Termômetro do Varejo apontou, a partir de dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que o varejo ampliado de Mato Grosso do Sul apresenta instabilidade.

No acumulado de janeiro a julho de 2024, o setor apresentou uma alta de 0,4%, no entanto, no acumulado janeiro a agosto deste ano, foi registrada um recuo de 0,9%, números que mostram os desafios que essa segmentação enfrenta no Estado.

No entanto, a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDLMS), Inês Santiago, apontou que o segmento do comércio varejista, que não leva em conta atividades mais específicas, como as vendas de veículos e materiais para construção, houve uma alta de 7,3% no ano.

“O desempenho do comércio varejista, que desconsidera vendas de veículos, materiais para construção e atacadista de alimentação e bebidas, registra alta de 7,3% no acumulado do ano. O ano não acabou, contudo. Os próximos meses concentram datas importantes, sobretudo para o comércio, e serão monitoradas pelo Termômetro”, destacou.

Ainda segundo o IBGE, no acumulado de janeiro a agosto de 2024, a produção industrial avançou 4,2% em MS, enquanto o volume de prestação de serviços teve uma queda de 5,9% na mesma base de comparação.

Outro setor importante para a economia de MS, o da agropecuária, ainda

