Homem suspeito de homicídio se joga do 4º andar para não ser preso

Um homem, de 28 anos, investigado como suspeito de ter participado de um homicídio em 2022, se jogou do 4º andar de um prédio em Maceió, capital de Alagoas, em uma tentativa de evitar ser preso no último sábado (19).

No dia, a Polícia Civil de Alagoas cumpriu mandado de prisão contra o homem, que se jogou pela janela do apartamento. Ele acabou caindo no chão, nenhum tipo de proteção, e acabou ferido devido à queda.

Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde segue internado sob escola policial. Assim que receber alta, ele será transferido para a prisão.

Envolvimento no crime

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o suspeito é investigado por participar do assassinato de Carlos André dos Santos Emídio em 2022, que foi alvo de uma emboscada e morto a tiros. A motivação do crime seria vingança, já que Carlos André teria assassinado o irmão do suspeito.

