Mulher apanha do ex-marido em pagode de Corumbá

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida pelo ex-marido durante a noite de domingo (20), ao ir em um pagode em Corumbá.

Conforme as informações policiais, o casal viveu junto por quatro anos e por conta da relação tiveram um filho, que agora tem 2 anos de idade. Acontece que eles terminaram o relacionamento há cerca de 1 mês.

Ontem, ela aproveitou o domingo para ir com as amigas em um pagode da cidade. Porém, o homem chegou ao local do nada exigindo que ela fosse embora para casa. Ao recusar, a vítima foi agredida com um soco no olho direito, caindo no braço de uma amiga que imediatamente avisou os seguranças do local.

O homem então fugiu do evento, escapando dos seguranças. A vítima foi para a delegacia da cidade, onde detalhou que essa não é a primeira vez que é agredida pelo ex, tendo inclusive um boletim de ocorrência registrado contra ele em datas anteriores.

O caso está sendo investigado pelas autoridades da cidade.

