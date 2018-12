Dólar tem baixa de 0,7%

Em um dia de tensões no mercado financeiro internacional, a moeda norte-americana caiu. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (27) sendo vendido a R$ 3,894, com baixa de 0,7%. O dia teve poucos negócios no mercado financeiro brasileiro, por causa da proximidade do feriado de fim de ano.

O Banco Central vendeu US$ 1 bilhão de dólares das reservas internacionais com o compromisso de recomprar o dinheiro mais tarde. A autoridade monetária também anunciou que vai rolar (renovar) integralmente os contratos de swap cambial (venda de dólares no mercado futuro) em janeiro. Essas intervenções têm como objetivo segurar a alta da moeda norte-americana.

