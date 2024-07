Dólar tem queda e encerra a semana a R$ 5,43

Com o mercado repercutindo falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os novos dados da inflação nos Estados Unidos, o dólar encerrou o dia em queda nesta sexta-feira (12), fechando em R$ 5,43.

Haddad defendeu que a expansão fiscal não é boa no momento para o Brasil, e reiterou que o governo cortará gastos se necessário para garantir essa meta, já nos EUA, o foco ainda é os sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, na condução da política monetária do país.

Além da queda no valor do dólar em frente ao real, o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, fechou o dia em alta, com uma sequência positiva de 10 pregões.

Com o resultado de hoje, o dólar acumula um recuo de 2,82% no mês, mas uma alta de 11,92% no ano.

