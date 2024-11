Índice de confiança do empresário da Capital supera nível nacional

Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande alcançou 113,2 pontos em outubro, maior crescimento registrado nos últimos 12 meses.

O índice também supera o número a nível nacional que chegou em 112,2. O otimismo do comerciante só é menor do que o apresentado em outubro de 2023, quando o índice atingiu 114,8 pontos. Em setembro deste ano o percentual foi de 107,1 pontos.

Dados da pesquisa apontam que, para 38,1% dos empresários ouvidos, a condição atual da empresa melhorou um pouco. Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria (66%) pretende aumentar um pouco e 16,2% reduzir um pouco.



"Isso pode ser um reflexo das perspectivas para o fim de ano, que se aproxima, com a injeção dos valores do 13º salário e das comemorações do Natal. Também temos aí um período de redução da incerteza da economia brasileira, que registrou o menor patamar dos últimos meses e tudo isso pode ter influenciado no otimismo do empresário, que ficou mais confiante para as vendas", explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também