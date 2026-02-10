Menu
Menu Busca terça, 10 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Inflação oficial de janeiro fica em 0,33% e se mantém dentro da meta

Conta de luz mais barata compensa alta da gasolina

10 fevereiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Inflação se mantém estávelInflação se mantém estável   (Tânia Rêgo/Agência Brasi)

Os preços da conta de luz e da gasolina mediram força em janeiro e fizeram a inflação oficial do mês fechar em 0,33%, mesmo patamar de dezembro. Em janeiro de 2025, o IPCA tinha sido de 0,16%.

Com o resultado, a inflação oficial - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - acumula 4,44% em 12 meses dentro do limite máximo de tolerância da meta do governo.

A gasolina exerceu a maior pressão de alta, respondendo por 0,10 ponto percentual (p.p.) do índice, enquanto a conta de luz mais barata representou -0,11 p.p.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.

A meta - A meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%. Desde novembro passado, o IPCA está dentro do limite de tolerância.

Desde o início de 2025, o período de avaliação da meta é referente aos 12 meses imediatamente passados e não apenas o alcançado no fim do ano (dezembro). A meta é considerada descumprida se estourar o intervalo de tolerância por seis meses seguidos.

Instituições financeiras ouvidas pelo Boletim Focus, do Banco Central, estimam que o IPCA deve terminar o ano em 3,97%.

O índice - O IPCA apura o custo de vida para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. Ao todos, são coletados preços de 377 subitens (produtos e serviços).

A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas - Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre - além de Brasília, Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasileiros sacaram em dezembro R$ 429 milhões esquecidos em bancos
Economia
Brasileiros sacaram em dezembro R$ 429 milhões esquecidos em bancos
MS abre 1.254 novas empresas em janeiro e registra segundo melhor resultado da série
Economia
MS abre 1.254 novas empresas em janeiro e registra segundo melhor resultado da série
O abate de bovinos e de suínos somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho
Economia
Indústria mantém liderança na geração de empregos em MS
Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia
Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões
Endividamento das famílias deve seguir alto no primeiro semestre de 2026
Economia
Endividamento das famílias deve seguir alto no primeiro semestre de 2026
Imposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BR
Economia
Dieese aponta que 10 milhões de trabalhadores ficam isentos do Imposto de Renda
carteira clt
Economia
Fim da jornada 6×1 preocupa comércio e serviços em Mato Grosso do Sul
Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
Economia
Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
Sede do INSS
Economia
Simulador de aposentadoria do INSS é reativado
Cédulas de dinheiro
Economia
Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir desta quinta-feira

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano