Lembrete! Pix acima de R$ 5 mil devem ser comunicados à Receita Federal a partir de 2025

A partir deste ano, todas as transferências realizadas por meio do Pix, que ultrapassarem R$ 5 mil, deverão ser obrigatoriamente reportadas à Receita Federal.

A medida visa aumentar a transparência nas transações financeiras e aprimorar o controle fiscal, buscando melhorar a fiscalização de grandes movimentações de recursos no Brasil.

Anunciada em setembro de 2024, a nova diretriz entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. As informações sobre essas transferências deverão ser enviadas via e-Financeira, um sistema eletrônico que integra o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que coleta dados sobre contas bancárias, investimentos e previdência privada.

Essa plataforma tem como objetivo facilitar a comunicação de informações relevantes para a Receita Federal, permitindo um monitoramento mais eficiente das movimentações financeiras.

Os primeiros dados que se referem às transações realizadas no primeiro semestre de 2025 deverão ser enviados até o último dia útil de agosto, 29 de agosto. Já as transferências realizadas no segundo semestre terão prazo até o final de fevereiro de 2026.

