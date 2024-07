Lula convoca reunião para tratar do preço do dólar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou, nesta terça-feira (2), que fará uma reunião com auxiliares para elaborar uma solução contra as altas do dólar frente ao real nos últimos dias, cenário considerado anormal pelo mandatário.

Durante entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador, na Bahia, Lula afirmou que o aumento da moeda norte-americana diante o Real o preocupa. “Obviamente, me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo especulativo contra o real no país”, afirmou o presidente.

Lula afirmou que já tem conversado sobre o assunto, e que fará uma reunião ainda nesta semana. “Tenho conversado com as pessoas [sobre] o que vamos fazer, estou voltando na quarta-feira [3/7], e temos uma reunião. Não é normal”, reforçou.

