MS é o 3º maior produtor nacional de álcool

As 19 indústrias sucroenergéticas de Mato Grosso do Sul produziram mais de 3,27 bilhões de litros de etanol na safra 2018/2019. O número representa um crescimento de 24,5% em relação à safra anterior e consolida o estado como o 3º maior produtor nacional.

Os dados foram divulgados pelo presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Roberto Hollanda, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (22), em Campo Grande-MS.

O presidente da Biosul comentou, “nosso mix de produção nessa safra foi muito mais voltado para o etanol por uma questão basicamente de mercado, sendo 15% de açúcar e 85% de etanol. Temos uma concorrência muito forte de açúcar com outros países e o preço acabou baixando, sendo mais interessante voltar a produção para o etanol. Além disso, vale a pena destacar que do total de etanol que produzimos, 10% ficam em Mato Grosso do Sul e 90% vão para outros estados”, explicou.

Expectativa Renovabio

Ainda conforme o presidente Roberto, o consumo de biocombustível no estado ainda é pequeno, mas existe a perspectiva de melhora graças ao plano nacional de biocombustíveis do governo federal para etanol, biodiesel e bioquerosene de aviação, Renovabio.

“É um programa que busca incentivar o consumo de biocombustíveis sem ser em forma de impostos ou subsídios. Ele prevê de maneira muito inteligente até 2030 dobrarmos a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Esse é um alento muito grande para o segmento e pode trazer um novo momento para o país num contexto de recuperação do segmento”, acrescentou.

Roberto Hollanda também destacou a influência das chuvas sobre os resultados da safra. “Nós saímos de uma safra muito ruim, que foi a de 2017/2018, por causa de chuvas inesperadas e fortes geadas, e agora registramos um aumento de 5,4%, com um total de 49,5 milhões de toneladas processadas, o que nos consolida como o 4º maior estado produtor de cana moída do país”, completou.

Ele ainda informou que o segmento sucroenergético no estado é responsável por gerar 32.191 empregos diretos e 96 mil indiretos, a segunda maior massa salarial do setor produtivo e a maior massa salarial da indústria do estado.

“Vale destacar aqui a importância do Sistema S para a qualificação dos profissionais que atuam no segmento. Nós eliminamos o corte manual e precisamos de pessoas preparadas para usar adequadamente os equipamentos. Para isso contamos com o apoio do Senai para diversas capacitações em parceria com as usinas”, ressaltou.

Estimativa 2020

A estimativa da Biosul para a safra 2019/2020, que iniciou em 1º de abril vai até 31 de março de 2020 é a melhor possível. “Projetamos atingir 51 mil toneladas processadas, um crescimento de 3% da safra atual, com 16,38 toneladas por hectare. É um número significativo, mas que pretendemos melhorar, pois já chegamos a 80 toneladas de média. Além disso, esperamos produzir 1,1 toneladas de açúcar e 3,2 bilhões de litros de etanol, com um mix de 15% da produção voltada para açúcar e 81% para o etanol”, finalizou.

