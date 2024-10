Pagamentos do Bolsa Família do mês de outubro começam na próxima semana

A Caixa Econômica Federal paga na próxima semana, no dia 18, o pagamento das parcelas de R$ 600 do Bolsa Família. No primeiro repasse de outubro, receberão os valores beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 1.

Ao todo, cerca de 21,9 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social recebem o benefício em mais de 5,5 mil municípios.

Confira o calendário completo de pagamentos:

18 de outubro de 2024: NIS final 1;

21 de outubro de 2024: NIS final 2;

22 de outubro de 2024: NIS final 3;

23 de outubro de 2024: NIS final 4;

24 de outubro de 2024: NIS final 5;

25 de outubro de 2024: NIS final 6;

28 de outubro de 2024: NIS final 7;

29 de outubro de 2024: NIS final 8;

30 de outubro de 2024: NIS final 9;

31 de outubro de 2024: NIS final 0.

