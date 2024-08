Preços de gás de cozinha variam de R$95 a R$115 na Capital, aponta o Procon

Conforme resultados de uma pesquisa do Procon Municipal divulgada nesta quinta-feira (22) com os preços do gás de cozinha de 13 quilos, a variação de revenda pode chegar até 21,05% entre os estabelecimentos da Capital.

A pesquisa foi realizada em 26 revendedores, onde o preço do botijão de gás variou de R$ 95,00 a R$115,00. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto, abrangendo diferentes regiões da cidade.

O botijão mais barato foi encontrado na Família Gás por R$ 95, na Rua Senhor do Bonfim, 1322, Parque dos Novos Estados. Enquanto outros seis locais revendem pelo maior preço pesquisado, R$ 115.

Outros seis locais revendem por até R$ 100, em localidades distintas como Júlio de Castilho, Tarumã, Vila Gomes e Vila Carvalho.

A pesquisa também revelou que, em alguns bairros, o preço do gás pode ser ainda mais elevado devido à localização e ao custo de entrega.

O Procon recomenda que os consumidores comparem os preços em diferentes regiões e considerem a possibilidade de adquirir o gás em estabelecimentos mais próximos do domicílio.

O Procon destaca ainda a importância de denunciar práticas abusivas, como preços excessivamente elevados ou a falta de transparência nas informações. Os consumidores podem registrar reclamações diretamente no site do Procon ou por meio do telefone 156 Opção 2.

