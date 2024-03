ProduÃ§Ã£o industrial de MS tem melhora entre janeiro e fevereiro

De acordo com a Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems, a atividade industrial de Mato Grosso do Sul apresentou melhora na passagem entre os meses de janeiro e fevereiro. Segundo os dados, 82% das indústrias do Estado disseram que a produção foi igual ou superior em relação ao mês de janeiro, indicando crescimento de 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento.

Quanto à utilização da capacidade instalada, 68% dos empresários industriais disseram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês. Já a utilização média da capacidade total de produção ficou em 72%. Quanto ao índice de confiança, o indicador alcançou os 55,5 pontos, indicando que houve melhora na avaliação das condições atuais e que os empresários seguem otimistas em relação ao desempenho projetado para suas empresas nos próximos seis meses.

Já o índice de intenção de investimento encerrou o mês em 61,6 pontos, sinalizando que o empresário industrial sul-mato-grossense se mantém disposto a investir com 59% dos respondentes indicando, que pretendem realizar novos aportes em suas empresas.

Considerando as expectativas para os próximos seis meses, 46% dos participantes disseram que a demanda por seus produtos deve ficar estável, enquanto 41% acreditam que deva aumentar. Em relação à quantidade de funcionários, o quadro total deve permanecer o mesmo para 61% dos respondentes, já 24% esperam elevar o número de colaboradores no intervalo considerado.

Já com relação à compra de matérias-primas, 50% disseram que o volume deve ser o mesmo nos próximos seis meses, enquanto 35% pretendem aumentar as aquisições nesse período.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também