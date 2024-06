Projeção da CNC estima que turismo cresça 2,7% em 2024

As projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para 2024 estima aumento de 2,2% nos serviços e de 2,7% no turismo.

Conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em abril deste ano, o volume de receitas do setor de serviços avançou 0,5% em relação ao mês anterior

Comparado com abril do ano anterior, o aumento de 5,6% foi o maior desde 2021 (quando a alta foi de 20,1%), ampliando o volume de receitas do setor de serviços para 21,3% acima do nível pré-pandemia.

Atividades ligadas ao transporte, especialmente o aéreo, impulsionaram o crescimento, com uma receita real das empresas de transporte aéreo subindo 18,2% em abril. A queda significativa dos preços das passagens aéreas, que acumularam retração de 39,5% nos primeiros quatro meses do ano, contribuiu para essa alta.

O recuo no preço das passagens aéreas também favoreceu o Índice de Atividade Turística, que subiu 2,3% em relação a março, o segundo avanço consecutivo e uma alta de 4,5% em comparação ao mesmo mês de 2023. Atualmente, o nível de atividade do turismo brasileiro está 4,7% acima do nível pré-pandemia.

No acumulado de 12 meses até abril, a inflação de serviços ficou em 4,6%, acima do IPCA geral, que é de 3,7%, mas mostra uma desaceleração comparada aos 7,5% observados até abril de 2023. “A tendência de flexibilização da política monetária e a trajetória declinante dos juros contribuem para revisões positivas das expectativas de crescimento para 2024”, afirma o presidente da CNC, José Roberto Tadros. “No entanto, é importante destacar que o cenário ainda é marcado por incertezas, principalmente no que diz respeito à trajetória da taxa Selic. Com a manutenção de um ambiente macroeconômico estável e favorável ao investimento, o setor de serviços pode continuar crescendo e contribuindo para a retomada da economia brasileira”, acrescenta Tadros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também