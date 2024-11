Capacidade fiscal do Estado é reconhecida com nota A+ do Tesouro Nacional

Mato Grosso do Sul recebe avaliação máxima do Tesouro Nacional, recebe pela primeira vez a nota da Capacidade de Pagamento (CAPAG) A+, que reconhece a solidez e equilíbrio fiscal de um estado, ampliando possibilidades de operações de crédito com o aval da União.

Em declaração, o governador Eduardo Riedel apontou que resultado é difícil de conseguir. “Na prática, isso significa que os indicadores financeiros de nosso estado estão saudáveis, o que permite que a gente continue fazendo entregas para vocês, sul-mato-grossenses, em diversas áreas, como social, educação, saúde e entre outras ações que tornam MS mais próspero, verde, inclusivo e digital”.

De acordo com o Governo do Estado, o Tesouro Nacional enviou uma nota técnica a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) informando a mudança da classificação do Mato Grosso do Sul, que passou de nota “B” para “A+”.

As notas do CAPAG permitem uma análise sobre a situação fiscal dos estados e municípios, criado pelo Tesouro Nacional para se há equilíbrio nos parâmetros de receitas e despesas. As notas “A” e “B” permitem a contratação de empréstimos a juros baixos e com garantias da União. Já as notas “C” e “D” indicam “alto risco” e tornam estados e municípios inelegíveis para operações de crédito.

A nota é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Assim, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, faz-se o diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou município.

Conforme dados do Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios, divulgados pela CLP (Centro de Liderança Pública) em 2024 o Estado tem ainda, a maior taxa de investimento do Brasil.

A avaliação feita pelo Tesouro Nacional se refere ao exercício financeiro e dados de 2023, primeiro ano de gestão do governador Eduardo Riedel.

